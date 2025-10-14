Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de konvoyunun geçeceği tünelde trafik polisleri olası kazayı önledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rize'nin İyidere ilçesinde konvoyunun geçeceği tünelde arızalanan bir beton mikserinin bir kazaya neden olmaması için trafik polislerinin kritik bir müdahalede bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta 10-12 Ekim tarihleri arasında 3 günlük program için baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programının son günü olan 12 Ekim pazar günü hava şartları nedeniyle Rize'den Trabzon'a helikopterle değil de karayoluyla gitmek zorunda kaldı. Trabzon'da katılacağı 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden çıkan Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun geçeceği dakikalarda Rize'nin Trabzon istikametindeki son ilçesi İyidere ilçesinde bulunan tünel içerisinde bir beton mikseri arıza yaptı. Saniyeler içerisinde beton mikserinin yanına gelen trafik ekipleri büyük sınav verdi. Hızla dubaların yerleştirildiği tünelde hemen güvenlik önlemi alındı. Trafik aracının tepe lambalarının yakılmasıyla alınan önlemin yanı sıra trafik polisi de eline aldığı fener ile trafiği yavaşlattı. Bununla da yetinmeyen polis memuru telefonunun ışığını da açarak tünel içindeki uyarılarını sürdürdü. Süratle gelen konvoyu uyarmayı başaran Trafik Bölge Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Akif Karaduman ve Polis Memuru Fatih Öztürk büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. O anlar ise tünelin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Vali polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi

Bütün bu olayların gerçekleştiği sırada konvoyda olan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş o anları anlatarak polis memurlarının görev bilinciyle aldıkları tedbir sayesinde büyük bir kazanın önüne geçtiğini dile getirdi. Vali Baydaş, "Ben il sınırına kadar Cumhurbaşkanımızı takip ettim. Tam İyidere tünellerini geçerken meğer bizden bir dakika önce İyidere tünelinin içinde bir beton mikseri kaza yapmış. Beton mikserini sağ şeride çekmişler. Yolda bizim trafik ekibimizde o beton mikserinin tünelin içinde bozulduğunu fark etmiş. Trafikteki arkadaşlar oraya ulaşmışlar, mikserin önüne park etmişiler. Çünkü çok yağış vardı göz gözü görmüyordu giderken bütün ışıklarını yakmışlar. Yetmemiş oradaki görevli arkadaş belki bir yüz metre de öne gelip elinde hem fenerle hem telefon ışığıyla trafik akışını durdurup tek şeride düşürmüş. Tabii o konvoy bir hızla ve birçok araçla geliyor. Ben birkaç araç peşi sıra gelirken onu görünce 'Eyvah dedim çok büyük bir kazadan kurtulmuşuz' yani. Sonra arkadaşlara talimat verdim o iki personelimizin kim olduğunu tespit edin onlara başarı belgesi yazdım. Çok önemli bir sorumluluk ve aidiyet meselesi bu hakikaten görev ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Arkadaşlarımız olağanüstü dikkatle işlerini yaptılar. Özellikle güvenlik personeli arkadaşlarımız. Neredeyse programın her günü yağışlıydı ve bu yağışta görev yerlerinde dikkatlerini yitirmediler ve biz çok ciddi bir kaza ihtimalini de atlatmış olduk" diye konuştu. - RİZE