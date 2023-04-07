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Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu stickerlar tasarlayıp dağıttığı öne sürülen Mahir Akkoyun, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç tasarımcı, işlemler sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından Mahir A., İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Adliyedeki işlemler sonrası Mahir Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Akkoyun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye."

Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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