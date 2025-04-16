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Cumali'nin Kaybolduğu Günde Arama Çalışmaları 5. Gününde

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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin arama çalışmaları 5. güne girdi. Aile ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, sulama kanalında yoğunlaşarak devam ediyor.

Cumali'yi arama çalışmaları 5'inci gününde

ADANA - Adana'nın Karataş İlçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin arama çalışmalarında 5 gününe girilirken sulama kanalında yoğunlaştırılan aramalar devam ediyor..

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali', 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Cumaali için aile ve işçiler, arama yaptı. Çocuk bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

En son elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görülen Cumali'nin arama çalışmalarında 5'inci güne girdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi sabah ilk saatlerinde tekrardan arama çalışmasına başladı.

Özellikler sulama kanalında yoğunlaşılan arama çalışmalarının bir sonuç alınana kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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