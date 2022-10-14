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Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

Sakarya'da, cuma namazına giden 65 yaşındaki İbrahim Kartal'ın cami tuvaletinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki İbrahim Kartal cuma namazını kılmak için Orta Mahalle'de bulunan Cedit Camii'ne gitti. Caminin tuvaletine giden Kartal'ın, bir süre içerden çıkmadığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezin ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kapıyı kırdı. Hareketsiz şekilde yerde yatan adama sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Kartal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Kartal Sakarya Cami 3. Sayfa Haberler

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