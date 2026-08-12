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Motosikletli Çukura Düştü: O Anlar Kamerada

Motosikletli Çukura Düştü: O Anlar Kamerada
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde su borusu değişimi için açılan çukuru fark edemeyen motosiklet sürücüsü düştü. Hafif yaralanan sürücüye vatandaşlar yardım etti; esnaf, çukur nedeniyle çok sayıda kaza olduğunu söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde su borusu değişimi için açılan çukuru fark edemeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Su borusu tamiri için kazılan çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsüne yardım etti. Motosiklet sürücüsü, hafif şekilde yaralanırken çevre esnaf ise çukur nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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