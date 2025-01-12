Çukur Dizisinin Kahvehanesinde Trajik Olay: Seyyar Satıcı Vuruldu

Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan 44 yaşındaki T.S.K. ile aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada T.S.K, elindeki silahla Çali'yi vurarak ölümüne neden olmuştu.

"Çocuk silahı elinden aldıktan sonra diğerleri gelip bıçaklarla vuruyor"

Olay yerinde hayatını kaybeden Çali için bugün, Balat Yusuf Secaattin Ambari Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Vurulan kişinin yeğeni olduğunu belirten Servet isimli vatandaş, "Silah ve bıçaklarla gencecik bir çocuğa saldırıp öldürüyorlar. Orada Çukur'u simgeleyen tespih satıyor diye yapıyorlar. 'Buradan gideceksin' diye oradan kovmaya çalıştılar. 5 kişi sabah çocuk tezgahını açarken saldırıyor. Silahla sıkan bir bayan, çocuk silahı elinden aldıktan sonra diğerleri gelip bıçaklarla vuruyor. Çocuk yere düşünce silahla sıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Aralarında çıkan tartışma sonucu gencecik bir çocuk gitti"

Cenazede konuşan Ercan Çali'nin yakını İbrahim Anbarcı ise, "Ben evdeydim, olayı oğlum gelip söyledi. Ercan ile kız tartışıyorlar. Kız orada silah çekiyor. Ercan da sen git erkeklerle konuşalım diyor. Aralarında çıkan tartışma sonucu gencecik bir çocuk gitti. Yıllardan beri orada tezgahları var, komşular. Orası Çukur dizisinin çekilen kahvehanesi. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye düşmanlık mı güdülür? Bu şekilde mi olması gerekiyordu yani? Yeğenimiz oluyor bizim. Sözle de ikaz edebilirdi, bu şekilde olmaması lazım. Abisine söyleyebilirdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL