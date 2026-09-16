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Çubuk’ta 95 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Çubuk’ta 95 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir evde ele geçirilen 95 bin adet uyuşturucu hapla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evde ele geçirilen 95 bin adet uyuşturucu hapla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şüpheli olarak belirlenen Y.Y.'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 95 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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