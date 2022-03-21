ÇTB'den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) koordinatörlüğünde, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere tescil edilen Çarşamba pidesi ürününün kullanım yetkisine sahip firmalara üretimde uygunluk denetimi yapıldı.

ÇTB'den yapılan açıklamada, "Bulunduğu bölgenin doğal ürünlerini içeren ve geleneksel üretim metodu ile üretilen coğrafi işarete sahip Çarşamba Pidesi, tek bir üreticiyi değil, belirli metotlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü korurken tüketicilerimizi de korumaktadır. Bu vesile ile geleneksel pişirme usullerimiz ve kültürel değerlerimizde gelecek çağlara aktarılıyor. Tüketicilerin de coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih etmesi ve bu ürünlerin satış değerini artırması da bölgemizi her açıdan öne çıkaracaktır" denildi.

Çarşamba Pidesi Çarşamba'nın ortak değeridir

Açıklamada ayrıca, "Çarşamba pidesi Çarşamba'nın ortak değeridir. Yıllardır süregelmiş bu yöresel ürüne toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de kamunun öncülüğünde sahip çıkılmalı ve marka değeri yaratılmalıdır. Bölgemizde pazar günü kahvaltılarında geçmişten günümüze geleneksel hale gelmiş olan Çarşamba pidesi tercihi halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bölgemizin yöresel lezzetlerinin başında gelen Çarşamba Pidesi, bölge halkı tarafından hafta sonları iç harcı hazırlanarak, erken saatlerde pide kuyruklarında beklenilen ve hafta sonlarının iple çekilmesine sebep olan bir lezzettir. Böylesi değere sahip bir ürünün korunması ve üretimi hususunda görev alan öncü kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Çarşamba Pidesi, tüm kurumların katkılarıyla daha da büyüyerek istenen seviyeye ulaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Denetim Yapıldı

ÇTB tarafından Çarşamba'da 7 (yedi) firmanın Çarşamba pidesine değer katmak ve yörenin lezzetini tüketiciyle buluşturmak amacıyla, Çarşamba Ticaret Borsası ile Coğrafi İşaret Sözleşmesi yaptığı belirtildi. Pide üretimi yapan bu işletmelerin, Coğrafi İşaretli Çarşamba pidesinin usullerine uygun bir biçimde yaptıkları ve yörenin doğal ürünlerini kullanıldıkları kaydedildi.

Çarşamba Ticaret Borsası koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimde; Çarşamba Ticaret Borsası Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gültekin Sürül ve ÇTSO Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Müdürü Reyhan Arslan, Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisleri Uğur Gencer ve Murat Özyürek ve Çarşamba Lokantacılar Odası Sekreteri Serpil Yılmaz yer aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası tarafından Coğrafi işaretli Çarşamba pidesinin üretimini yapmak için Borsa'ya başvuruda bulunmak isteyen üreticiler için başvuru sürecinin devam ettiği belirtildi. - SAMSUN