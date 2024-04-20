Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırtına ve yağış ağaçları devirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü yağış ağaçların devrilmesine neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı. Fırtına sırasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan totem tabelası zarar gördü. Fatih Mahallesinde müstakil bir evin bahçesinde bulunan ağaç devrilerek yolu kapattı.

Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından devrilen ağaç yerinden kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açıldı. - ÇORUM