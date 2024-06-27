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Çorum'un Laçin ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

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Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Kurt'un kaybolduğu bildirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Kurt'un cesedi eski bir sulama kanalında bulundu.

Çorum'un Laçin ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Kurt evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Bu gelişme üzerine yaşlı adamın ailesi durumu Jandarma'ya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine köye giden Jandarma ve AFAD ekipleri Mustafa Kurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Bölge'de yapılan arama çalışmaları sonucu talihsiz adamın cansız bedeni köy yakınlarındaki eski bir sulama kanalında bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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