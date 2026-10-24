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Çorum İskilip'te araçta 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Çorum İskilip'te araçta 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
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Çorum'un İskilip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Karı-koca oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla yanlarında çocuklarıyla seyahat ettikleri değerlendirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili karı-koca oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Çorum'un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin, dikkat çekmemek amacıyla yanlarında çocuklarıyla birlikte seyahat ettikleri değerlendirildi. Konuyla ilgili, karı-koca oldukları öğrenilen M.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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