Çorum'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı

Çorum'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için saygı duruşunda bulundu. - ÇORUM