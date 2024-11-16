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Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrası Hilal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı

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Çorum'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan doğal gaz patlaması sonrası ağır hasar alan Hilal Apartmanı'nın yıkım çalışmaları başladı. Olay, 3 Kasım'da gerçekleşti.

Doğal gaz patlamasında 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı Hilal Apartmanı'nın yıkımına başlandı

ÇORUM - Çorum'da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan doğal gaz patlamasında ağır hasar alan Hilal Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Olay, 3 Kasım'da Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sebebiyle Osman Keyinci isimli vatandaş hayatını kaybederken, 33 vatandaş ise yaralandı. Patlamada Hilal Apartmanı'nda bulunan 16 daire ve 12 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları neticesinde, patmanın meydana geldiği Hilal Apartmanı'na yıkım kararı verildi.

Kararın ardından Hilal Apartmanı'nın yıkılması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde caddeye gelen iş makineleri ve vinçlerle binanın yıkımına başlanıldı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri arasında başlatılan yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrası Hilal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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