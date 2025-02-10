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Çorum'da Vinç Sepeti Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da Vinç Sepeti Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çorum Devlet Hastanesi inşaatında halatı kopan vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da hastane inşaatında halatı kopan vinç sepetinin düşmesi neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Davut Uysal (60) ile B.Y.'nin (34) içinde bulunduğu vinç sepeti, halatın kopması neticesinde üçüncü kattan yere düştü. Düşen sepetteki Davut Uysal hayatını kaybederken, B.Y. ise ağır yaralandı.

B.Y.'nin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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