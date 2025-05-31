Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen neticesinde, piyasaya satmak için ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, çeşitli miktarda satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan

maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, M.G. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE - 3.Sayfa
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