Çorum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Osmancık ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Dursun Saltık hayatını kaybetti. Kaza, Tekmen köyü mevkiinde meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Tekmen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Saltık idaresindeki traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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