Çorum'da Tartışma Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Çorum'da Tartışma Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
Güncelleme:
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki O.B.Ç., tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, genç hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da, 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde O.B.Ç. (17) ile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde O.B.Ç. bacağından bıçakla yaralandı. Şüpheli şahıs ya da şahıslar ise olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

