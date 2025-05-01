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Çorum'da Takla Atan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Çorum'da Takla Atan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
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Çorum-Ankara karayolu üzerindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobil takla attı: 6 yaralı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara karayolu üzerindeki Çöplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil K. yönetimindeki 19 KT 822 plakalı otomobil kontrolden çıkması neticesinde takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan F.E.K yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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