Çorum'daki cinayette yeni detaylar çıktı: Eşini öldürüp intihar etmiş

Çorum'da silahla vurulan kadın ve eşiyle ilgili yeni detaylar çıktı. Şahsın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan kızı durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve girilmesinin ardından yaşlı çift silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkez'ine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yapılan çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hasan Bulut'un, Satı Bulut'u silahla öldürdükten sonra hayatına son verdiği tespit edildiği öğrenildi.

Satı Bulut'un Cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığa defnedildi. Öte yandan Hasan Bulut'un cenazesinin de ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi. - ÇORUM