Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı Haber Videosunu İzle
Çorum’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Çorum Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra şehit karanfillerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı.

Ziyaretin sonunda şehitler için dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

Çalmayan var mı? O meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi

Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Piyasalar allak bullak, 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti