Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da sanayi ve inşaat hırsızlığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da sanayi ve inşaat hırsızlığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da sanayi sitesi ve inşaat alanlarından malzeme çalınmasına ilişkin 10 ayrı olayda 12 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 500 bin lira olan malzemelerin çalındığı olaylarda 4 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Çorum'da sanayi sitesi ve inşaat alanlarındaki hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sanayi sitesindeki iş yerleri ile yapımı devam eden inşaat alanlarından malzeme çalan ve çaldıkları bu malzemeleri satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve piyasa değeri 500 bin lira olan malzemeleri çaldığı tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S., Ş.S. ve S.S., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

MSB'den AB ve Yunanistan'a "Libya" tepkisi! Geri adım yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında

Öğretmen fuhuştan tutuklanmıştı! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Kremlin hazır olduğunu duyurdu! ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşme için tarih verildi

Kremlin hazır olduğunu duyurdu! Üçlü görüşmeler için tarih verildi
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi