Çorum'da aranan 4 kişi yakalandı

Çorum'da gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 22 kahvehane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 13 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 224 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 adet ateşli silah, 7 adet tabanca fişeği, 2 bin 854 adet sentetik ecza hapı, 14.04 gram sentetik kannabinoid, 0.29 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 212 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
