Haberler

Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı

Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 5-12 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı. Aramalarda 3 tabanca, av tüfeği, fişek, kesici alet ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Haziran tarihleri arasında, il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, 3 bin 201 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek fişeği, 2 adet kesici alet, 74 adet sentetik ecza hapı, 30.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 287 araç ve sürücüsü kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!