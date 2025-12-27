Çorum'da park halindeki otomobilde 30 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Çorum'da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde 30 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AGU 183 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Karameşe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze nakil aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM