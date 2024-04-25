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Çorum'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir otomobil sürücüsü elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç. (29) idaresindeki 16 CDB 89 plakalı otomobil, Irak uyruklu Sarhan Al-Isawı'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Al-Isawı (12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Volkan Ç.'nin alkollü olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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