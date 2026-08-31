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Alaca'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Alaca'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum’un Alaca ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi. Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.E. idaresindeki 06 ENN 610 plakalı motosiklet ile O.D. yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada M.R.E. ile O.D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdede motosiklet sürücüsünün çarpışma neticesinde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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