Haberler

Çorum'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ve odun yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile odun yüklü kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 66 ADH 346 plakalı odun yüklü kamyonet ile Mustafa S. yönetimindeki 34BHL74 plakalı Hyundai marka minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs aydınlatma direğine çarparken, kamyonet minibüsün üzerine yan yattı. Kazada sürücüler Huri Ecrin Ş., Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa S. ve Döndü A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kıyıya vuran 21 metrelik deniz canlısının sırrı çözüldü

Kıyıya vuran 21 metrelik Deniz canlısının sırrı çözüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Millet bahçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar

Tepki çeken saldırı! "Erdoğan" ismine bile tahammülleri yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.