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Çorum'da Kontrolden Çıkan Araç Duvarı Yıktı: Bir Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın, yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarını yıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan bir aracın yol kenarındaki binanın bahçe duvarını yıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu'nun Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. yönetimindeki 19 AFH 542 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle atıl durumda bulunan bir binanın bahçe duvarını yıktı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu Bahçe

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