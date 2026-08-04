Çorum'da alkollü sürücü kazaya karıştı, yardıma gelen genci darbetti

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, olay yerine yardım amacıyla giden bir genç, 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü tarafından darbedildi.

Olay, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü. yönetimindeki 06 COB 87 plakalı Honda marka otomobil cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kaza mahalline yardım için giden A. S. D. (19), 19 HD 189 plakalı aracın sürücüsü Y.K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde genci darbeden ve kazaya karışan sürücü Y.K.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince alkollü araç sürücüsüne gerekli maddelerden 25 bin TL cezai işlemi uygulandı. Araç trafikten men edilirken ehliyete ise 6 süreyle el konuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı