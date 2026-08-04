Haberler

Çorum'da alkollü sürücü kazaya karıştı, yardıma gelen genci darbetti

Çorum'da alkollü sürücü kazaya karıştı, yardıma gelen genci darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, yardım için olay yerine giden 19 yaşındaki A.S.D., alkollü sürücü Y.K. tarafından darbedildi. Polisin yaptığı kontrolde sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, olay yerine yardım amacıyla giden bir genç, 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü tarafından darbedildi.

Olay, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü. yönetimindeki 06 COB 87 plakalı Honda marka otomobil cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kaza mahalline yardım için giden A. S. D. (19), 19 HD 189 plakalı aracın sürücüsü Y.K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde genci darbeden ve kazaya karışan sürücü Y.K.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince alkollü araç sürücüsüne gerekli maddelerden 25 bin TL cezai işlemi uygulandı. Araç trafikten men edilirken ehliyete ise 6 süreyle el konuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Survivor yarışmacısı için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Hemşirenin dairesi 'Çöp ev' çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

Bu evde yaşıyordu! Çöplerin içinde bulunanlar mesleğinden etti
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı