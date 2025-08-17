Çorum'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolduktan saatler sonra torununu arayarak "Ben kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" diyen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 14.00 sularında Uludere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yerliköy'de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın en son ilçe merkezine bakan bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgede görüldüğü, kendisine yol soran bir kadına "Kızıma gidiyorum" dediği öğrenildi. Olayın ardından akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit'in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" sözleri üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde yapılan aramalara, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı iz takip köpeği "Lodos" da katıldı. Ekiplerin Babayiğit'e ulaşabilmek için zamana karşı yarışı sürüyor.

Arama çalışmalarına destek veren Sadettin Bıyık isimli vatandaş, "Amcamız pazar yerindeki bakkaldan ekmek aldıktan sonra kaybolmuş. En son caminin yanında görülmüş. O saatten sonra kendisinden haber alınamadı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede aramalara devam ediyor" dedi. - ÇORUM