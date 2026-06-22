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Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu

Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki zihinsel engelli Gülistan Y., AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki vatandaş, arama ve kurtarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Çampınar köyünde yaşayan Gülistan Y. (72) evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Durumu fark eden ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Zihinsel engelli olduğu, konuşmakta güçlük çektiği öğrenilen yaşlı adam için köy çevresinde bulunan ormanlık alanda dron destekli arama çalışması yapıldı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde Gülistan Y. ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından sağlık taramaları yapılan yaşlı adam daha sonra ailesine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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