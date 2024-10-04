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Çorum'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Buzdolabında Yakalandı

Çorum'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Buzdolabında Yakalandı
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Çorum'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T., polis operasyonu sırasında buzdolabında saklanırken yakalandı.

Çorum'da hırsızlık suçundan aranan kadın, buzdolabında yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi.

N.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler için polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa Suç

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