Çorum'da hırsızlık suçundan aranan kadın, buzdolabında yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi.

N.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu. Buzdolabından çıkan N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler için polis merkezine götürüldü. - ÇORUM