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Düğün yemeğinden 50 kişi zehirlendi iddiası

Düğün yemeğinden 50 kişi zehirlendi iddiası
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Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlenen yaklaşık 50 kişi, aralarında çocuklar da bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi hastanelik oldu.

Olay, kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi için salonda bulunan çok sayıda davetli, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan davetliler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aynı düğüne katılan ve yemekten yiyen bazı vatandaşların çevre il ve ilçelerdeki hastanelere de benzer şikayetlerle başvurduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere müracaat eden vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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