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Define aradığı mağarada mahsur kalan vatandaşın cenazesine ulaşıldı

Define aradığı mağarada mahsur kalan vatandaşın cenazesine ulaşıldı
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Çorum'da arkadaşlarıyla define aramak için girdiği mağarada mahsur kalan İ.A., 60 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Mağarada kaçak patlayıcılar bulundu.

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte define aradığı mağarada mahsur kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs, Jandarma Karakoluna müracat ederek arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı. Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD, jandarma ve İskilip ilçesinden gelen madenciler tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Dün başlayan arama ve kurtarma çalışmasına bugün Türkiye Mağaracılık Fedarasyonuna bağlı, İstanbul ve Ankara'dan gelen profesyonel mağaracılar ve Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyeleri destek verdi. Mağaraya giren profesyonel mağaracılar ve madenciler ve AFAD ekipleri yaklaşık 60 metre derinlikte İ.A.'nın cansız bedenini buldu. İ.A.'nın cesedinin bulunduğu mağarada şahıslar tarafından kayaları patlatmak için kullanılan, "patoz" ismi verilen kaçak kimyasal patlayıcılar olduğu tespit edildi. İ.A.'nın cenazesine ulaşan ekipler, içerideki patlayıcılar sebebiyle mağaradan çıktı. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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