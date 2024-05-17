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Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

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Çorum'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, haberi alan vatandaşlar binanın önüne toplandı.

Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdü, daha sonra intihar etti. Olayın ardından hastanede hayatını kaybetti.

EŞİ VE BALDIZINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, haberi duyan mahalleli binanın önüne toplandı.

Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

İzmarit:

Baldız kesin ablanın aklına girdi. Kocada farkındaydı. boşanmaya sürükleyen baldızıda vurma gereği duymuş diye tahmin ediyorum.

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