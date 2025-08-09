Çorum'da Bordür Taşlarına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'da Bordür Taşlarına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bordür taşlarına çarparak durdu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Çorum'da otomobilin yol kenarındaki bordür taşlarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Hasan Zahir mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Fethi Ç. yönetimindeki 55 DM 074 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Melisa Ç. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.