Çorum'da aynı noktada iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Kazaların yağış nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Kazalar, Alaca-Çorum karayolu Alaca ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. yönetimindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil yol kenarındaki "v" kanalın içerisinde ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Bülent B. ve Mehmet B. yaralandı.

İlk kazanın hemen ardından, yaklaşık 300 metre uzaklıkta, İsmail Sak (46) idaresindeki 19 TGG 019 plakalı cip de takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazaları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan cip sürücüsü İsmail Sak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaların yağış sebebiyle araçların kayması neticesinde meydana geldiği değerlendiriliyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
