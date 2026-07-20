Çorum'da aranan 17 kişi yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanırken, kayıp başvurusu bulunan 4 kişi de ailelerine teslim edildi.
Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslar ile kayıp kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 4'ünün hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Aynı tarihler arasında haklarında kayıp başvurusu bulunan 4 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM