Haberler

Çorum'da aranan 17 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanırken, kayıp başvurusu bulunan 4 kişi de ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslar ile kayıp kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 4'ünün hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Aynı tarihler arasında haklarında kayıp başvurusu bulunan 4 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı

AVM önünde dehşet! Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler
İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robotlar otomotiv devini karıştırdı: İşçiler kazan kaldırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık