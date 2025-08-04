Çorum'da Aranan 12 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da il emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi ele geçirildi. Yakalananlar arasında kasten öldürme, dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve cinsel suçlar bulunan şahıslar yer alıyor. Ayrıca kayıplar arasında bulunan 6 kişi de ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1'i 'kasten öldürme', 1'i 'dolandırıcılık', 1'i 'yağma' (Gasp), 1'i 'hırsızlık', 1'i 'cinsel suç' olmak üzere 12 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın, 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip

Kerem geliyor, o gidebilir! Bomba bir talibi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.