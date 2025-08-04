Çorum'da Aranan 12 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1'i 'kasten öldürme', 1'i 'dolandırıcılık', 1'i 'yağma' (Gasp), 1'i 'hırsızlık', 1'i 'cinsel suç' olmak üzere 12 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın, 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM