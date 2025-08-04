Çorum'da Aranan 12 Kişi Yakalandı
Çorum'da il emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi ele geçirildi. Yakalananlar arasında kasten öldürme, dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve cinsel suçlar bulunan şahıslar yer alıyor. Ayrıca kayıplar arasında bulunan 6 kişi de ailelerine teslim edildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 12 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1'i 'kasten öldürme', 1'i 'dolandırıcılık', 1'i 'yağma' (Gasp), 1'i 'hırsızlık', 1'i 'cinsel suç' olmak üzere 12 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın, 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa