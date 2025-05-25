Çorum'da 80 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 80 yaşındaki Makbule Susam, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Makbule Susam'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Makbule Susam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Susam'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM