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Çorum Alaca'da trafik denetiminde 49 araç ve sürücüsüne 135 bin 569 TL ceza kesildi

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Çorum Alaca'da trafik denetiminde 49 araç ve sürücüsüne 135 bin 569 TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Çorum Alaca'da trafik denetiminde 49 araç ve sürücüsüne 135 bin 569 TL ceza kesildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin gün içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde çok sayıda araç kontrol edilirken ihlal edenlere ceza kesildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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