Çorlu-Ergene Yolunda İşçi Servisi ve Panelvan Çarpışması: 2 Ölü, 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu- Ergene yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ergene - Çorlu yolu üzerinde gerçekleşen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine hızla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemizde sabah saatlerinde yaşanan, 1 işçi servisinin de karıştığı trafik kazasında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.