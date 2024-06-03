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Çorlu-Ergene Yolunda İşçi Servisi ve Panelvan Çarpışması: 2 Ölü, 9 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir işçi servisi ve bir panelvanın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine hızla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı ve yaralılara acil şifalar dilendiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu- Ergene yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ergene - Çorlu yolu üzerinde gerçekleşen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine hızla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemizde sabah saatlerinde yaşanan, 1 işçi servisinin de karıştığı trafik kazasında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Ferhat Akgün - 3.Sayfa

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