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Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu Ağır Bakım Işıkları mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. F.A. (37) yönetimindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Çetin Karakuş (60) idaresindeki 39 DK 850 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı araç hurdaya döndü.

YARALANAN BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Kazada, Çetin Karakuş, aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir bebek ise ağır yaralandı. Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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