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Çorlu'da kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli öldü, sürücü aranıyor

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Çorlu'da kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli öldü, sürücü aranıyor
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden aracıyla ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Sarp Karaca'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletten savrulan Karaca ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla ayrıldığı tespit edildi. Karaca'nın cenazesi yapılan inceleme sonrası Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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