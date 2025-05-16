Çorlu'da Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Çorlu'da Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 1. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da apartmanın 1'nci katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanın 1'nci katındaki balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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