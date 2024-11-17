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Çorba Bırakmaya Giden Arkadaşının Cesedini Buldu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Selahattin Kurt'un cesedine, çorba getiren arkadaşı tarafından ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorba götürdüğü arkadaşının cesedini buldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan ve bekar olan 65 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini ise kendisine çorba getiren arkadaşı tarafından bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Selahattin Kurt evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Bugün sabah saat 10.30 sıralarında Hikmet Karabacak isimli vatandaş, zaman zaman yemek götürdüğü arkadaşı Selahattin Kurt'un evine çorba bırakmak için geldi. Kapının açık olduğunu fark eden Karabacak, arkadaşına seslenmesine rağmen bir cevap alamayınca yatak odasına girerek arkadaşının cansız bedeninin buldu. Önce uyuduğunu düşünen Karabacak, Selahattin Kurt'un nabzının atmadığını ve nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ve Selahattin Kurt'un bir akrabasına haber verdi.

Olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Selahattin Kurt'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemeden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Arkadaşının cansız bedenini bulan Hikmet Karabacak, "Sabah çorba getirdim. Seslendim, ama cevap vermedi. Rahatsızlığı vardı. Yatağında yatıyordu. Nabzına baktım, öldüğünü anladım, akrabası Mustafa'ya haber verdim. Akşam kardeşi gelmiş 'bir ihtiyacın var mı' diye sormuş. O da yok demiş. Büyük bir ihtimalle gece ölmüş." dedi.

Öte yandan Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Selahattin Kurt'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çorba Bırakmaya Giden Arkadaşının Cesedini Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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