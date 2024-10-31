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Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu

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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir çöp konteynırında korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Konteynırda poşete koyulmuş 42 kedi ölüsü bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te çöp konteynerinde 42 ölü kedi bir poşete koyulmuş halde bulundu. Vatandaşlardan büyük tepki çeken kedi katliamı, sosyal medyada gündem oldu. Emniyet güçleri tarafından kedilerin kim tarafından bırakıldığı ve nasıl bu hale geldikleriyle ilgili inceleme başlattı. Kedilerin çöp poşetinden çıkarılma vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Çöp konteynırında onlarca ölü kedi bulundu

Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidarın hayvanlar için çıkardığı katliam yasasıyla hayvan katlinin önü açıldı şaşırmadım çünki içinde beşeri sevgi bulunmayan bir zihniyetin yönetiminde bulunan bir ülkede yaşıyoruz fırsatları olsa benzer kanunuda biz emekliler için çekinmeden çıkaracaklarından eminim

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Yazık, zaten başı boş köpekler yüzünden kediler çok azalmıştı

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