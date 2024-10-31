Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu

Pendik'te çöp konteynerinde 42 ölü kedi bir poşete koyulmuş halde bulundu. Vatandaşlardan büyük tepki çeken kedi katliamı, sosyal medyada gündem oldu. Emniyet güçleri tarafından kedilerin kim tarafından bırakıldığı ve nasıl bu hale geldikleriyle ilgili inceleme başlattı. Kedilerin çöp poşetinden çıkarılma vatandaşlar tarafından kayda alındı.