Mahallelinin kötü koku isyanı, insanlık dramını ortaya çıkardı! Çocuklar çöp dolu evde böyle bulundu - Haberler

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Mahallelinin kötü koku isyanı, insanlık dramını ortaya çıkardı! Çocuklar çöp dolu evde böyle bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de kötü koşullar içinde yaşayan ailenin evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli yetkililere haber verdi. 2 küçük çocuğun da bulunduğu evin içinin çöplerle dolu olduğu görülürken, küçük çocuklar zabıta memurlarına dün akşamdan beri yemek yemediklerini söyledi. O sırada evin 12 yaşındaki çocuğunun okulda olduğu öğrenilirken 3 çocuk koruma altına alındı. Bunu duyan anne ise fenalık geçirdi.

Düzce Beyciler Mahallesi 1566 Sokak'ta bulunan evden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Düzce Belediyesi zabıta ekipleri öğle saatlerinde eve geldiklerinde, içerinin çöplerle dolu olduğunu, 2 erkek çocuğu bir yatakta yatarken gördü. Zabıta memurları, çocuklara aç olup olmadıklarını sordu. Çocuklar, dün akşam yemek yediklerini, daha sonra bir şey yemediklerini söyledi. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri geldi.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Görevliler, Bekir G. (45) ve Fikriye G. (40) çifti ile görüşürken, 9 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarla, okulda bulunan 12 yaşındaki kız çocuğunu koruma altına almak istediklerini belirtti. Fikriye G. duruma karşı çıktı, fenalaştı. Fikriye G. sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Bekir G. ise polis merkezine götürüldü. 3 çocuk ise koruma altına alındı. Belediye ekipleri daha sonra evde temizlik çalışması başlattı.

İşte 3 çocuğun perişan halde bulunduğu evden kareler;

Mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! 3 çocuk çöp dolu evde böyle bulundu

Mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! 3 çocuk çöp dolu evde böyle bulundu

Mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! 3 çocuk çöp dolu evde böyle bulundu

Mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! 3 çocuk çöp dolu evde böyle bulundu

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi, Zabıta, Düzce, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Eğrioturdoğrukonuş:

Ne kadar duyarsız olduk... :( komşuda olan bitenden haberiniz yok. Ben bile ofise gelen gazeteleri akşam eve çıkardan alt kattaki öğrenci çocuklar okusun diye kapısına bırakıyorum

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sem sem:

sizin gibi ana baba olmaz olsun siz o çocuklara her haltıda yemişsinizdir ruh hastaları hayvan bağlasan durmaz ama internet var

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