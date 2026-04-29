Çöken duvarla birlikte otomobil okul bahçesine düştü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çöken istinat duvarı hasara yol açtı. Kayan toprakla birlikte park halindeki otomobil alt kısımdaki okulun bahçesine sürüklenirken, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 224. Sokak'ta, yol ile alt kısımda bulunan Mevlana İlkokulu'nun bahçesini ayıran istinat duvarı dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halinde bulunan otomobil, kayan toprak kütlesiyle okulun bahçesine sürüklendi. Olay sırasında bölgedeki bir aydınlatma direği de devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından, tedbir amacıyla çevredeki elektrik akışı kesildi.

Ekiplerin bölgede aldığı güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı