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Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

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Aksaray'da biri 12 diğeri 6 yaşında 2 çocuğunu eve kilitleyip işe giden anne, ekipleri alarma geçirdi. Polis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin seferber olduğu olayda komşudan bulunan anahtarla dairede kilitli çocuklara ulaşıldı. Anne hakkında "Aile yükümlülüklerini yerine getirmemek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da bir anne, 12 ve 6 yaşında olan 2 çocuğunu eve kilitleyip işe gitti. Baba, çocukların evde kilitli kaldığını öğrenince ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, UMKE ve itfaiye ekipleri, komşudan bulunan anahtarla dairede kilitli çocuklara ulaştı. Bir saat sonra eve gelen anne ise "Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor" diyerek boşanma aşamasındaki eşini şikayet etti.

ÇOCUKLAR BABALARINI ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Coğlaki Mahallesi 1221 Sokak'ta bulunan Özgüneş Apartmanının 5'nci katındaki dairesinde yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 38 yaşındaki anne H.A., 6 yaşındaki M.E.A. ve 12 yaşındaki H.B.A. isimli çocuklarını eve kilitleyip işe gitti. Evde yalnız kalan çocukları arayan baba, çocukların evde kilitli kaldığını öğrenince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çocukların evde kilitli bırakıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

EKİPLER 1 SAAT BOYUNCA ANNEYİ BEKLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederken polis ekipleri anneye ulaştı. Telefonla anneyle görüşen polis ekipleri, komşuda anahtar olduğunu öğrenince çocukları evden çıkardı. Sağlık ekipleri çocukları sağlık kontrolünden geçirirken telefonla ulaşılan annenin geleceğini söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri 1 saat boyunca anneyi bekledi.

Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ŞİKAYET ETTİ

Annenin eve gelmesiyle birlikte polis ekipleri anne ve çocukları alarak polis merkezine götürdü. Polis memuruna boşanma aşamasındaki eşini şikayet eden anne, "Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor" dedi. Apartmandan çıkarken basın mensuplarını fark eden anne, "Neyi çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Polis merkezinde ifadesi alınan anne hakkında "Aile yükümlülüklerini yerine getirmemek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

Çocuklarını eve kilitleyip işe gitti! Annenin yaptığı cezasız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Aksaray 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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